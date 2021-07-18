Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı

Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri bir otomobile çarparak kaza yapınca, 2 polis yaralandı.

Adana'da silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri bir otomobile çarparak kaza yapınca, 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-400 karayolunda meydana geldi. Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde bir kişiyi silahla bacağından yaralayıp kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi. Bölgeye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra motosikletli yunus polisleri de sevk edildi. Olay yerine motosikletle seyir halinde olan yunus polisi Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Özkan Ö. yönetimindeki 01 ABK 332 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, polis memurları Karınsız ile Adıgüzel yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaralı polis memuruna ilk müdahalesini yaptığı sırada çevredeki vatandaşlar, güneşten korunmaları için kartonlarla gölgelik alan oluşturdu. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Özkan Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Restoranda dehşet anları
Restoranda dehşet anları
Vicdanları sızlattı! Ata eziyet edilen anlar saniye saniye kamerada
Vicdanları sızlattı! Ata eziyet edilen anlar saniye saniye kamerada
Çöp dökmek için evden çıkan Zehra'nın ölümünde kahreden detay! Yardıma koşan baba, yerde yatanın kızı olduğunu görünce yıkıldı
Çöp dökmek için evden çıkan Zehra'nın ölümünde kahreden detay! Yardıma koşan baba, yerde yatanın kızı olduğunu görünce yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Serra Arıtürk Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Aytaç Kara Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 16:09:53. #1.14#

title