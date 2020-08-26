Son dakika haberleri! "Silahlı yağma" iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda "silahlı yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
26.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:25
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda "silahlı yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İskenderun polisi, Buluttepe ve Yıldırımtepe mahallerinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilerden H.I.Ö. ve Ş.Ö. adreslerindeki aramada buzdolabının buzluk kısmına saklanmış, 2 ruhsatsız tabanca ve silaha ait mermi bulundu.
A.A'ya ait adreste de 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.I.Ö ile A.A silahlı yağma suçundan tutuklandı, Ş.Ö ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA