Son dakika haberleri... Silahlı saldırıya uğrayan Menemen eski Belediye Başkanı Şahin: Bir sürü soru işareti var Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Foça ilçesinde, akşam yemeği yediği sırada bacağından tabancayla vurulan Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, "Önce vurulduğumu anlalamadım. Bir beş on saniye sonra vurulduğumu anladım. Neden ve nasıl yaptı ya da yaptırıldı mı, bir sürü soru işareti var.

İZMİR'in Foça ilçesinde, akşam yemeği yediği sırada bacağından tabancayla vurulan Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, "Önce vurulduğumu anlalamadım. Bir beş on saniye sonra vurulduğumu anladım. Neden ve nasıl yaptı ya da yaptırıldı mı, bir sürü soru işareti var. Bizim tabii ki bir öngörümüz var ancak bazı şeyler netleşmeden bir açıklama yapmak doğru değil. Emniyet güçlerimiz konuyu derinlemesine araştırıyor. Nereye varacağını hep birlikte göreceğiz. Benim önceliğim sağlığımdı, neyse ki büyük damara ya da kemiğe gelmedi" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yeni Foça sahilinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, restoranda yemek yediği sırada, kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheli belinden çıkarttığı tabanca ile Şahin'e ateş açtıktan sonra yaşanan panik ortamından yararlanarak yaya olarak kaçtı. Saldırının ardından çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olayda bacağından vurularak yaralanan Şahin, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'ÖNCE VURULDUĞUMU ANLAMADIM'Olay anını anlatan Tahir Şahin, bir arkadaşıyla oturup akşam yemeği yediği sırada gerçekleştiğini belirterek, "Fakat o keyiften sonra ne yazık ki benim hiç görmediğim, bir elinin bir parmağını bile görmediğim ve arkamdan gelen bir vatandaş, sağ baldırıma olmak üzere bir el ateş etmiş. Ben önce hiç vurulduğumu anlamadım. Bir beş on saniye sonra vurulduğumu anladım. Oradaki görgü tanıklarının ifadelerine baktığımda vuran kişinin 18-20'li yaşlarda bir çocuk olduğu ifade edilmiş. Neden ve nasıl yaptı ya da yaptırıldı mı, bir sürü soru işareti var. Bizim tabii ki bir öngörümüz var ancak bazı şeyler netleşmeden bir açıklama yapmak doğru değil" dedi.Şahin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Sürekli eski başkan Tahir Şahin şunu yaptı, bunu yaptı derseniz, Tahir Şahin'le yatıp kalkarsanız kendini bilmeyen bir vatandaş da çıkar böyle bir olay yapar. Allah'a çok şükür durumum iyi, herhangi bir kemiğe ya da büyük damara kurşun gelmesi gibi bir durum yok. Ancak ya o tetikçiyi görsem ve müdahale etmeye kalksam, o itiş kakışla kurşun belki bedenimin üstüne, karnıma ya da göğsüme gelebilirdi. ya da belki beni ıskalayıp orada hiç günahsız şekilde oturan insanlara gelebilirdi. Benim için hiç sıkıntı yok, Allah'ın verdiği canı Allah alır. 3 gün sonra tekrar yürümeye başlayacağım. Memleketi yönetenler tüm bunları düşünmeli, hemşehrilerimiz de zaten neyin ne olduğunu görüyor. 18 aydan beri sürekli Tahir Şahin şöyle Tahir Şahin böyle derseniz, benimle yatıp kalkarsanız, hedef gösterip gösterilmediğime de milletimizin karar vermesini isterim."'MENEMEN'DE ACAİP ŞEYLER OLMAYA BAŞLADI'Şahin, kendisinin 20 yıl boyunca Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve hiçbir vatandaşın bir çalı tarafından kolunun dahi çizilmediğini savunarak, "Fakat özellikle son 31 Mart seçimlerinden sonra Menemen'de acayip şeyler olmaya başladı. Menemen'deki anlayışta eksen kayması diyebileceğimiz bir durum var. Seçimlerden 2 ay sonra, muhtarlarımızın birinin kafası birinin burnu kırıldı. Ondan sonra, medya sorumlusu arkadaşımız Ulvi Tanrıverdi, yine bu şekilde yönlendirmelerle 18-20'li yaşlardaki bir vatandaş tarafından ciddi bir şekilde darbedildi. Dayak yedi demeye utanıyoruz. Daha sonra yine CHP'li bir belediye meclis üyesi faaliyet raporuna ret verdiği için bağa götürüldü ve bunun silah zoruyla olduğu anlatıldı ve belediye meclis üyeliğinden istifa ettirildi, daha bu olayın da üzeri kapatıldı. Yine AK Partili bir belediye meclis üyesi kardeşimiz Hanefi Can, bir belediye çalışanı tarafından darbedildi. Üst üste gelen bu olayların taktik ve sistemi hep aynı. Bize de dün akşam itibariyle olan bu olayda, aynı taktik ve sistemin kullanıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.'NEREYE VARACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'Şahin, daha önce tehdit ve şantaj alıp almadığını yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Bunu medya önünde konuşmak doğru olmaz. Emniyet güçlerimiz konuyu derinlemesine araştırıyor. Nereye varacağını hep birlikte göreceğiz. Benim önceliğim sağlığımdı, neyse ki büyük damara ya da kemiğe gelmedi. Bana ulaşan ulaşamayan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA