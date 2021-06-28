Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Son dakika haber: Kayseri'nin Talas ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaybeyli Mahallesi'nde traktörüyle tarladan evine dönen Efekan A., kimliği henüz belirlenemeyen şahıs yada şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Efekan A., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Efekan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Efekan A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olaya karışan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı