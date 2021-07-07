Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan emlakçı öldü
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Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan emlakçı öldü

Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan emlakçı öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede emlakçılık yapan İbrahim Aslan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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