Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: "Kadın benim çocukluk arkadaşımdı"
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Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: "Kadın benim çocukluk arkadaşımdı"

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: 'Kadın benim çocukluk arkadaşımdı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde, ayrılma aşamasındaki eşi ve yanındaki arkadaşını silahla vuran ve ardından görüntüleri sosyal medyada paylaşan zanlı tutuklanırken, olayda yaralanan genç o anları anlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde, ayrılma aşamasındaki eşi ve yanındaki arkadaşını silahla vuran ve ardından görüntüleri sosyal medyada paylaşan zanlı tutuklanırken, olayda yaralanan genç o anları anlattı. Saldırganın 'Namus için yaptım' dediği olay hakkında açıklama yapan kişi, kadınla çocukluk arkadaşı olduğunu, o gün de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ceza yememek için arkadaşının evinde kaldığını söyledi.

Olay, 30 Haziran gecesi Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü olduğu öğrenilen Okan B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve arkadaşı Yakup Tokay (27) isimli bir kişinin aynı evde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve gelen Okan B., yanında getirdiği tabancayla önce Tokay'a, daha sonra da eşi S.B.'ye ateş açıp olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Yakup Tokay yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.B. ve arkadaşı Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir elinde telefon, bir elinde tabancayla eve gelen şüpheli Okan B., ayrılma aşamasındaki eşi ve evde bulunan şahsı silahla yaraladığı anların videosunu çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde eşi ve arkadaşını kayda alan Okan B.'nin yanında getirdiği tabancayla önce Yakup Tokay'a, daha sonra da eşine ateş ettiği anlar yer aldı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Okan B., "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" notunu yazdı.

"O benim çocukluk arkadaşım"

Vücuduna isabet eden 9 mermi ile yaralanan olayın mağdurlarından Yakup Tokay, tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. Okan B.'nin ayrılma aşamasındaki eşi ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Tokay, sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yememek için S.B.'nin kendisine evinde kalmasını teklif ettiğini öne sürdü. Tokay, "Görüntüdeki kadın benim çocukluk arkadaşım. O gün bana rahatsız olduğunu, hastaneye gideceğini, yanında kimse olmadığı için de benimle gitmek istediğini söyledi. Hastaneden çıktıktan sonra da kendisini eve bıraktım ve saat de geç olmuştu. Karnımız da acıkmış ve yemek söylemiştik. Yemekler gelinceye ve biz yiyinceye kadar da saat de geç olmuştu. Kendisi bana sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ceza yememem için evinde kalmamı teklif etti. Ben odanın diğer tarafında o da diğer tarafında uyuyordu. O kadın benim çocukluk arkadaşım, sevgilim değil. Mesajlaşmalarımız da duruyor telefonda isteyen herkese gösterebilirim. Olayın böyle anlaşılması çok üzdü beni" dedi.

"Ben yanlış anlayacağını tahmin edip evde saklandım"

Arkadaşının eşinin eve geldiğinde durumu yanlış anlayacağını tahmin ederek evde saklandığını belirten Yakup Tokay, durumu izah etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını dile getirdi. Tokay, "O an arkadaşımın ayrılma aşamasındaki eşi Okan eve gelince, ben yanlış anlayacağını tahmin edip evde saklandım. Büyük ihtimalle bizi takip etmiş, saklandığımı da tahmin ederek evi aramaya başladı. O esnada evi ararken de bir yandan arkadaşımı dövüyordu. Onun ardından saklandığım yerde bulunca ben de durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Ben oturma odasına geçene kadar kendisi muhtemelen arabasına gitti ve silahla geri geldi ve ateş etmeye başladı. İlk kurşunu yedikten sonra boğuşma başladı; ama ben yaralandığım için bacağımın üstüne basamamaya başladım. Daha sonra da bana ardı ardına ateş etti. Bazı şeyler gerçekten görüldüğü gibi değil. İnsanların birbirini dinlemesi anlaması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: 'Kadın benim çocukluk arkadaşımdı'
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: 'Kadın benim çocukluk arkadaşımdı'
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: 'Kadın benim çocukluk arkadaşımdı'
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: 'Kadın benim çocukluk arkadaşımdı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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