Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi öldü
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Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi öldü
17.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:34

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

15 Ağustos Cumartesi Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesinde meydana gelen olayda, 01 DFT 09 plakalı otomobili durduran kimliği belirsiz kişiler, araçtaki Bekir A. ve Sefa Şakalar ile tartışmaya başlamış, tartışma sonrası iki kişiye pompalı tüfekle saldırıda bulunmuştu.

Olay sonrası ağır yaralanan Sefa Şakalar ve Bekir A. Elbistan Devlet Hastanesinden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Silahlı saldırıda yaralanan Sefa Şakalar (34) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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