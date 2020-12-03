Son dakika haberleri... Silahlı saldırganlar Yunus polisinin kovalamacası sonucu yakalandı
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Son dakika haberleri... Silahlı saldırganlar Yunus polisinin kovalamacası sonucu yakalandı

03.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:09
Son dakika haberleri... Silahlı saldırganlar Yunus polisinin kovalamacası sonucu yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenleyip araçla kaçan şüpheliler motosikletli Yunus polislerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenleyip araçla kaçan şüpheliler motosikletli Yunus polislerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Mete Yahşi Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B.'nin evinin önüne araçla gelen 3 kişi kendisine seslenip pompalı tüfekle eve doğru ateş açtı. Olayla ölen ve yaralanan olmazken, silahlı saldırganlar otomobil ile olay yerinden kaçtı. Olay polise ihbar edildi. Samsun polisi kaçan saldırganları yakalamak için alarma geçti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri kısa sürede saldırganların kaçış istikametini tespit edip peşlerine düştü. Saldıranlar peşindeki polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü. Yunus ekipleri söz konusu otomobili kovalamaca sonucu Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde durdurmayı başararak içinde bulunan O.C., A.D. ve K.Ö.'yü yakaladı.

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Araçta yapılan aramada olayda kullanılan 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait fişekler, 1 adet bıçak ve şüphelilerin kaçarken aracın camından dışarı dökünce aracın koltuklarına da dökülen uyuşturucu olduğu değerlendirilen bitki kırıntıları ele geçti. Yapılan incelemede araç sürücüsü olduğu ileri sürülen K.Ö.'nün ehliyetsiz, araçta bulunan O.C.'nin hırsızlık suçundan arandığı, A.D.'nin ise korona virüsten dolayı karantinada olması gerekirken karantina ihlali yaptığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Silahlı saldırganlar Yunus polisinin kovalamacası sonucu yakalandı
Son dakika haberleri... Silahlı saldırganlar Yunus polisinin kovalamacası sonucu yakalandı
Son dakika haberleri... Silahlı saldırganlar Yunus polisinin kovalamacası sonucu yakalandı
Son dakika haberleri... Silahlı saldırganlar Yunus polisinin kovalamacası sonucu yakalandı
Son dakika haberleri... Silahlı saldırganlar Yunus polisinin kovalamacası sonucu yakalandı
Son dakika haberleri... Silahlı saldırganlar Yunus polisinin kovalamacası sonucu yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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