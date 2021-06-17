Son dakika haberleri... Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Sağlık mahallesi Karadere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada darp edilen M.B. isimli genç, ağabeyi G.B.'yi arayarak yaşanılanları anlattı. Kardeşinin darp edildiği yere gelen ağabeyi G.B. yanında bulunan silahla karşı gruba ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan silahlı kavgada yaralanan olmazken kavgaya karışan Gökhan B. (33), Ali B. (37) ve Mustafa B. (25) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan B., Ali B. ve Mustafa B. çıkarıldıkları mahkemece 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Tehdit' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme suçlarından' tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Son dakika haberleri... Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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