Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya giderken polise denk gelen şahısların kaçışı kısa sürdü
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Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya giderken polise denk gelen şahısların kaçışı kısa sürdü

Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya giderken polise denk gelen şahısların kaçışı kısa sürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Adana'da hafif ticari araçla bagajı açık bir şekilde silahlı kavgaya giden şüpheliler, polislerin görünce kaçmaya başladı.

Adana'da hafif ticari araçla bagajı açık bir şekilde silahlı kavgaya giden şüpheliler, polislerin görünce kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı şüpheliler aracı terk edip yaya olarak kaçtıkları sırada ara sokaklarda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde, bagajı açık bir şekilde silahlı kavgaya giden 01 DVL 74 plaka hafif ticari araçta bulunan kişiler, polisi görmesi üzerine bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis şüpheli aracın peşine düştü. Yaklaşık 3 kilometre kaçan şüpheliler, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde aracı terk etti. Araç içerisinde bulunan 5 kişi ara sokaklara dağılarak polislere izini kaybettirmeye çalıştı. Yüreğir Devriye Ekipleri ara sokaklarda yaptığı çalışmada 3 kişiyi yakalarken bir adette ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA

Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya giderken polise denk gelen şahısların kaçışı kısa sürdü
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya giderken polise denk gelen şahısların kaçışı kısa sürdü
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya giderken polise denk gelen şahısların kaçışı kısa sürdü
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya giderken polise denk gelen şahısların kaçışı kısa sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya giderken polise denk gelen şahısların kaçışı kısa sürdü - Haberler
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