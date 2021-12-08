Son dakika! Silahlı kavganın ortasında kalan kişinin yaralanması kameralara yansıdı

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de bir kişinin, iki grup arasındaki kavgada kalarak tabanca ile yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde 5 Kasım günü iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavga sırasında tesadüfen yoldan geçen Mehmet K., vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Yaralı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Mehmet K.?nın yaralandığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, çatışmadan kaçmaya çalışan Mehmet K.?nın aldığı yarayla düştüğü, kavgaya karışanların sokaktan kaçmasının ardından çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldüğü görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam edilyor.