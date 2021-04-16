Son dakika haberleri... Silahlı kavganın firari sanıkları yakalandı
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Son dakika haberleri... Silahlı kavganın firari sanıkları yakalandı

Son dakika haberleri... Silahlı kavganın firari sanıkları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: VAN (İHA) – Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavganın ardından firar eden 4 kişi gözaltına alındı.

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavganın ardından firar eden 4 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Şubat 2021 günü Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Avarek Yolu üzerinde iki aile arasında meydana gelen "Ateşli Silahla Yaralama" olayında 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüpheliler N.Ç., V.Ç., Y.Ç. ve E.Ç.'nin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce; firari şüpheliler N.Ç., V.Ç., Y.Ç. ve E.Ç. isimli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde, şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli N.Ç.'nin 'Kasten Öldürme ve Tefecilik' suçlarından 2 adet yakalama kararı bulunduğu tespit edilmiş, ayrıca şahısların üzerlerinden toplamda 4 adet tabanca, 9 adet şarjör ve 145 adet fişek ele geçirilmiş olup şüpheliler gözaltına alınarak haklarında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adli mercilere sevk edilmiştir" denildi. - VAN

Son dakika haberleri... Silahlı kavganın firari sanıkları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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