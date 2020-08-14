Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen baba ve 2 oğlu tutuklandı Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yarandığı silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yarandığı silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Dere Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, Remzi Yamalı'nın öldürülmesi üzerine gözaltına alınan Serdal Ç. (28), babası Sezer Ç. (56), kardeşleri Korkmaz Ç. (26) ve Sezer Ç. (18) ile eniştesi Tunay S. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Sezer Ç. ile oğulları Serdal Ç. ile Sezer Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Korkmaz Ç. ile Tunay S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Dere Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta karşılaşan Serdal Ç. ile eski bacanağı Remzi Yamalı (25) arasında tartışma çıkmış, eski eşinin Yamalı'nın bir yakınıyla evlenmesine tepki gösteren Serdal Ç, bölgeden ayrılmıştı.

Serdal Ç, daha sonra babası Sezer Ç, kardeşleri Korkmaz Ç. ve Sezer Ç. ile eniştesi Tunay S'yi de yanına alarak Yamalı ile yeniden buluşmuştu. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdal Ç, babası Sezer Ç. ve kardeşi Sezer Ç, yanlarındaki tabanca ve pompalı tüfekle Yamalı ve yakınlarına ateş etmişti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yamalı ile yakınları Şükrü Ş. (29), Kemal G. (36) ve Seymen B. (18) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılmış, Yamalı buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA