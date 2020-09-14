Son dakika haberleri... Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Samsun'da iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
14.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:08

Samsun'da iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.U., D.A.H. ve M.U. ile M.D. ve E.D.'nin arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucunda silahlar çekildi. İddiaya göre kavgada F.U. isimli şahıs elindeki tüfekle M.D. ve E.D.'yi yaraladı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından E.D. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, M.D. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kavga sonrası olay yerinden kaçan F.U., D.A.H. ve M.U., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Sabah Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 15:33:58. #1.14#
title