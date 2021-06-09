Son dakika haberleri: Silahlı kavga kovalamaca ile son buldu: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri: Silahlı kavga kovalamaca ile son buldu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADANA'da silahlı kavgaya karışan 3 kişi, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

ADANA'da silahlı kavgaya karışan 3 kişi, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde devriye görevindeki mahalle bekçileri, 5 kişinin silahlı kavgaya karıştığını fark edince, durumu telsiz anonsuyla bildirerek destek istedi. Olay yerine sevk edilen polisleri gören şüphelilerden 3'ü yaya, 2'si de hafif ticari araçla kaçmaya başladı. Ara sokaklarda yaşanan kovalamacada yaya olarak kaçan şüphelilerden 2'si bir adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Hafif ticari araçtaki 2 şüpheli ise birkaç kilometrelik kovalama sonrası aracı terk ederek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Aracı kullandığı iddia edilen şüpheli, gecenin karanlığından faydalanıp, ara sokaklarda izini kaybettirirken, yanındaki arkadaşı ise fazla uzaklaşamadan yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberleri: Silahlı kavga kovalamaca ile son buldu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri: Silahlı kavga kovalamaca ile son buldu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri: Silahlı kavga kovalamaca ile son buldu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri: Silahlı kavga kovalamaca ile son buldu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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