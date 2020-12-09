Son dakika haberleri | Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı
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Son dakika haberleri | Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı

09.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:51

Son dakika habere göre - Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı Zonguldak Alaplı ilçesinde ayağından vurulmuş halde bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

- Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde ayağından vurulmuş halde bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde kuş fotoğrafçısı olan Ekrem Karaduman tarafından bulunan yaralı atmaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kimliği belirsiz şahıslar tarafından kanadından vurulduğu tespit edilen atmaca tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Müdürlüğü personeline teslim etti. İlk müdahalesi yapılan atmacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Son dakika haberleri | Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL

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