Son dakika haberleri! Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı
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Son dakika haberleri! Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı

Son dakika haberleri! Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine jandarma sahip çıktı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine jandarma sahip çıktı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'nde yol kenarında yaralı bir köpeği gören sürücüler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar, silahla çok sayıda ateş açılması sonucu yaralandığı öğrenilen sokak köpeğinin tedavi edilmesi için Doğanşehir Belediyesi'ni aradıklarını ancak kimseye ulaşamadıklarını söylediler. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına ulaştıklarını ancak görevlilerin Doğanşehir'in kendi sorumluluk bölgelerinde olmadıklarını söylediğini ifade eden duyarlı vatandaşlar, son olarak jandarmaya bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma görevlileri ise vatandaşların da yardımı ile yaralı köpeği ekip aracına taşıyarak veterinere götürdü. - MALATYA

Son dakika haberleri! Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı
Son dakika haberleri! Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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