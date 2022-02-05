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Son dakika haberleri: Silahla öldürülen gencin olayında 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Silahla öldürülen gencin olayında 2 tutuklama

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Hilvan ilçesine bağlı Karacurun Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı lokantadan evine dönen Osman Özaydın (31) silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halil Şiltak Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çalışma başlatan polis, olaya karıştıkları öne sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haber

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