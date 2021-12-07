Son dakika haberleri... 'Silahı tutukluk yapmasa kalbimden vuracaktı'

ERZURUM'da iş yerine müşteri gibi giren soyguncu tarafından tabancayla vurulup, yaralanan kuyumcu Oğuzhan Özünal (39), "İlk el ateş etti ama silah tutukluk yaptı daha sonra beni bacağımdan vurdu. Tutukluk olmasaydı, büyük ihtimalle göğsümden, kalbimden, başımdan vurulmuştum" dedi.

Olay, 4 Aralık'ta Yakutiye ilçesi Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Oğuzhan Özünal'a ait kuyumcuya giren ve kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarında bir kişi, 100 gram altın ve 5 tane cumhuriyet altını almak istediğini ancak ödemeyi banka üzerinden yapabileceğini söyledi. Kuyumcunun onay vermesi üzerine istediği altınları ayırtan kişi, dışarı çıktı. Daha sonra saat 17.00 sıralarında elinde tabanca ile dükkana giren kişi, kuyumcu Oğuzhan Özünal'a yönelttiği silahın tetiğine bastı. Tabancası tutukluk yapan kişi, üzerine yürüyen Özünal'ı bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli, havaya birkaç el ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Bu arada kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.