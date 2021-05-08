Son dakika haberleri: Silah tutan eller şimdi su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
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Son dakika haberleri: Silah tutan eller şimdi su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika gelişmesine göre Silah tutan eller şimdi su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor Amasya'da yaşayan emekli polis Sadık Demirtaş, oluşturduğu atölyede su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor.

Silah tutan eller şimdi su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

AMASYA - Amasya'da yaşayan emekli polis Sadık Demirtaş, oluşturduğu atölyede su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Rengarenk eserler arasında lamba, vazo ve miğfer bile var.

Türk Polis Teşkilatı'nda 30 yıl hizmet veren 53 yaşındaki Sadık Demirtaş, görev yaparken boş zamanlarında su kabaklarını şekillendirmeye başladı. Evinin bir odasında oluşturduğu eserlerle şehit aileleri yararına düzenlenen etkinliklere destek oldu. Merakı zamanla hobiye dönüşünce 6 yıl önce emekli olmasının ardından tarihi Hatuniye Mahallesi'nde kiraladığı iş yerinde atölye kurdu.

Atölyesinde el emeğiyle becerisini kullanarak işlediği kabaklarından lamba, vazo ve miğfer gibi çeşitli süs eşyaları yapan evli, 2 çocuk babası Demirtaş, eserlerinin turistlerin de ilgisini çektiğini anlattı.

Her insanın mesleği ne olursa olsun bir hobisinin olması gerektiğine değinip "Hobisi olmayan insanın bir yanının eksik kalacağını düşünüyorum. Ürünler yapmak ve sergilemek mutluluk veriyor" ifadelerini kullanan Demirtaş, salgın döneminde atölyesinin bulunduğu sokaktaki kedileri de beslemeyi ihmal etmiyor.

Son dakika haberleri: Silah tutan eller şimdi su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Son dakika haberleri: Silah tutan eller şimdi su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Son dakika haberleri: Silah tutan eller şimdi su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Son dakika haberleri: Silah tutan eller şimdi su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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