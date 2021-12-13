Son dakika haberleri! Silah kaçakçıları yakayı ele verdi

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Silah Mühimmat Kaçakçılığı yapan 4 şüpheli yanlarında bulunan malzemelerle yakalandı.

Denizli'de polis ekipleri kaçakçılık konuları ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin yeri tespit edildi. Yapılan başarılı operasyon sonucu 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Silah Mühimmat Kaçakçılığı" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 244 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kılıç ele geçirildi. - DENİZLİ

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