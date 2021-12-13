Son dakika haberleri! Silah kaçakçıları yakayı ele verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Silah kaçakçıları yakayı ele verdi

Son dakika haberleri! Silah kaçakçıları yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de Silah Mühimmat Kaçakçılığı yapan 4 şüpheli yanlarında bulunan malzemelerle yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Silah Mühimmat Kaçakçılığı yapan 4 şüpheli yanlarında bulunan malzemelerle yakalandı.

Denizli'de polis ekipleri kaçakçılık konuları ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin yeri tespit edildi. Yapılan başarılı operasyon sonucu 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Silah Mühimmat Kaçakçılığı" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 244 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kılıç ele geçirildi. - DENİZLİ

Son dakika haberleri! Silah kaçakçıları yakayı ele verdi

Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! Sokak ortasında dehşet kamerada

Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! Sokak ortasında dehşet kamerada

 Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

 Sözleşmeli er, sokak ortasında tartıştığı kadın polisi 3 kez bıçakladı

Sözleşmeli er, sokak ortasında tartıştığı kadın polisi 3 kez bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title