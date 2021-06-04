Son dakika haberleri! Şike kumpası davasında Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası verildi
Son dakika gündem haberine göre Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 3 ayrı suçtan bin 406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 3 ayrı suçtan bin 406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dava kapsamında FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın 6 ayrı suçtan 2 bin 170 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı