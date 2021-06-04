Son dakika haberleri! Şike kumpası davasında Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası verildi
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Son dakika haberleri! Şike kumpası davasında Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberleri! Şike kumpası davasında Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 3 ayrı suçtan bin 406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 3 ayrı suçtan bin 406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava kapsamında FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın 6 ayrı suçtan 2 bin 170 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca 'gizliliği ihlal', 'belgede sahtecilik' ve 'iftira' suçlarından...
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından...
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