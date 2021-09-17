Son dakika haberleri | Siirtli çocuklar 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğlenirken trafik kurallarını öğrenecek - Haberler
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Son dakika haberleri | Siirtli çocuklar "Çocuk Trafik Eğitim Parkı"nda eğlenirken trafik kurallarını öğrenecek

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Siirtli çocuklar

Son dakika haberler: Siirtli çocuklar, "Çocuk Trafik Eğitim Parkı"nda hem eğlenecek hem trafik kuralları ve işaretlerini öğrenecek.

Siirtli çocuklar, "Çocuk Trafik Eğitim Parkı"nda hem eğlenecek hem trafik kuralları ve işaretlerini öğrenecek.

Siirt Belediyesince Afetevleri Mahallesi'nde 1,5 dönüm alanda yaptırılan "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" törenle açıldı. Açılışta, çocukların trafik polisleri eşliğinde akülü araba ve bisikletlerle parkuru dolaşmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve diğer yetkililer, çocuklara kırmızı düdük dağıttı, onlarla sohbet etti.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkta çocuklarda trafik bilincinin artırılmasının hedeflendiklerini söyledi.

Çocukların İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle parkurda hem teorik hem uygulamalı eğitim göreceğini belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bu parkımızda aileleriyle hem eğlenecek hem bilgilenecek hem de güzel vakit geçirecek. Gerçekten çocukların coşkusu her şeyin ötesinde. Onların hem eğlenmesi hem de trafik konusunda eğitilmesi amaçlı bir park. Aynı zamanda anne ve babalarıyla hoşça vakit geçirecekleri bir ortam olmasını amaçladık. Parkımızın hayırlı olmasını diliyorum."

"Parasal değer olarak çok büyük bir yatırım değil belki ama gerçekten hizmet değeri olarak çok önemli bir yatırım" diyen Hacıbektaşoğlu, çocukların gerçek anlamda bir eğitim alması için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Siirt Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı Burcu Payrı da parkta ilgili kurumlar ile koordineli olarak eğitim vereceklerini anlattı.

Anaokulu ve ilkokul seviyesinde her çocuğa eğitim vermeyi amaçladıklarını bildiren Payrı, "Burada, nasıl ki trafik işliyorsa bu parkta da aynı şekilde trafiğe çıkmış gibi eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Çünkü bizim için trafik kurallarını bilmek küçük yaştan itibaren önem arz ediyor." dedi.

Çocukların geleceğin sürücüleri olduğunu ifade eden Payrı, parkta yer alan 6 akülü araba ile haftanın iki günü eğitimlere başlayacaklarını dile getirdi.

Çocuklar heyecanlı

Çocuklardan Bayram Oysal, bisiklet ile parkurda dolaşarak trafik işaretlerine uydu.

"Bisiklet sürdük, yaya geçitlerini öğrendik. Bize bu imkanı sunan yetkiliklere teşekkür ederiz" diyen Oysal, öğrendiği kuralları büyüklerine de anlatacağını aktardı.

Mithat Ümeyir Bayam da erken saatlerde parka gelerek açılışını heyecanla beklediklerini söyledi.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Son dakika haberleri | Siirtli çocuklar Çocuk Trafik Eğitim Parkı nda eğlenirken trafik kurallarını öğrenecek

Son dakika haberleri | Siirtli çocuklar Çocuk Trafik Eğitim Parkı nda eğlenirken trafik kurallarını öğrenecek

Son dakika haberleri | Siirtli çocuklar Çocuk Trafik Eğitim Parkı nda eğlenirken trafik kurallarını öğrenecek

Son dakika haberleri | Siirtli çocuklar Çocuk Trafik Eğitim Parkı nda eğlenirken trafik kurallarını öğrenecek

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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