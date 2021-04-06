Son dakika haberleri | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Son dakika haberleri | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika habere göre Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay teşkilat mensupları ile birlikte, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay teşkilat mensupları ile birlikte, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret eden emniyet mensupları çiçek takdim ederek, Vali Hacıbektaşoğlu'na desteklerden dolayı teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, "Görevini hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinden ödün vermeden üstün bir vazife anlayışıyla fedakarca yerine getiren tüm teşkilat mensuplarımızın, polis gününü kutluyor, bu vesileyle görevini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Ülkemizin ve dünyanın zor bir dönemde geçtiği bu dönemde polis teşkilatımız, Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında bizler için canla başla görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bizler de vatandaşlar olarak, sahada çalışan polislerimize destek olmak ve toplumumuz için alınan önlemlere titizlikle uymamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun emniyet teşkilatına verdiği desteğe teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da halkın desteğini alarak, tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte Siirt'in huzuru, güvenliği ve esenliği için en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT

Son dakika haberleri | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Son dakika haberleri | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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