Son dakika haberleri... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
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Son dakika haberleri... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

14.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:18
Son dakika haberleri... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika haberler: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur'un ailesine ziyarette bulundu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur'un ailesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit Sungur'un merkez Barış Mahallesi'nde yaşayan ailesiyle görüşen Hacıbektaşoğlu, başsağlığı dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, terörle mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek. Şehit kardeşimiz Süleyman Sungur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Vali Hacıbektaşoğlu'na eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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