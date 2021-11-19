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Son dakika haberleri... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberler: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesindeki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesindeki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve diğer yetkililerle Tünekpınar, Cirav Dağı ve Kemerli köyü üs bölgelerine ziyarette bulundu, askerlerle bir araya geldi.

Bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Cirav Dağı üs bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Soylu da terör örgütüne karşı verilen kararlı mücadele sonucu terörün bölgeden temizlendiğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Bağgöze Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti, askerlerle yemek yedi.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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