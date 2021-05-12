Son dakika haberleri! Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu 81 yaşındaki şehit annesinin evladının kabrini ziyaret isteğini yerine getirdi
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Son dakika haberleri! Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu 81 yaşındaki şehit annesinin evladının kabrini ziyaret isteğini yerine getirdi

Son dakika haberleri! Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu 81 yaşındaki şehit annesinin evladının kabrini ziyaret isteğini yerine getirdi
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 81 yaşındaki şehit annesinin evladının kabrini ziyaret etme talebini yerine getirdi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 81 yaşındaki şehit annesinin evladının kabrini ziyaret etme talebini yerine getirdi.

Merkez Conkbayır Mahallesi'nde yaşayan Dürri İlbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakoluna PKK'lı teröristlerce 13 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit düşen oğlu Onbaşı Davut İlbaş'ın Zevye Mezarlığı'ndaki mezarını ziyarete gidemedi.

Mezarlık ziyareti için Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşan anne İlbaş, Vali Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla tahsis edilen araçla evinden alınarak şehit evladının mezarı başına getirildi.

Ziyarette oğlunun mezarını temizleyip dua eden İlbaş, Hacıbektaşoğlu ve Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.

Acılı anne, Kürtçe yaptığı konuşmada, "13 yıldır evladımın hasretini çekiyorum. Evladımın kabrine gitmek istediğimi bildirdim. Kendileri de sağ olsun beni evden alıp mezarlığa getirdiler. Allah devletimizi daim etsin. Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Rıdvan Aldemir de şehit annesinin, evladının kabrini ziyaret etme talebini büyük bir memnuniyetle yerine getirdiklerini söyledi.

Kendisinin de şehit çocuğu olduğunu dile getiren Aldemir şunları kaydetti:

"Bir şehit çocuğu olarak Dürri annemizin talebini aldığımda çok duygulandım. Araçla evladının kabrine getirdik. Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Hayır duasını aldık. Geçen bayram da annemizin talebini gerçekleştirmiştik. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir, bu emanetlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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