Son dakika haberleri! Siirt Üniversitesinde bazı bölümlerde eğitim yüz yüze yapılacak
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Son dakika haberleri! Siirt Üniversitesinde bazı bölümlerde eğitim yüz yüze yapılacak

06.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:32
Son dakika haberleri! Siirt Üniversitesinde bazı bölümlerde eğitim yüz yüze yapılacak

Edinilen son dakika haberine göre Siirt'te kontrollü normalleşmeyle Siirt Üniversitesinin bazı bölümlerinde eğitim, yüz yüze yapılacak.

Siirt'te kontrollü normalleşmeyle Siirt Üniversitesinin bazı bölümlerinde eğitim, yüz yüze yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım ile Sağlık Bilimleri fakültelerinin tüm bölümlerin 4. sınıf, Veteriner Fakültesinin tüm bölümlerin 5. sınıf, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu antrenörlük bölümü 4. sınıf ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm bölümlerin 2. sınıf uygulamalı dersleri yüz yüze yapılacak.

Ayıca, hafızlık ve Kuran kurslarındaki yüz yüze eğitim, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği kriterlere göre yapılması kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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