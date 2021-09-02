Son dakika haberleri: Siirt'teki kazalar mobese kameralarına yansıdı
Edinilen son dakika gelişmesine göre SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen kazaların mobese görüntülerini paylaştı.
SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen kazaların mobese görüntülerini paylaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü, mobese kameralarına yansıyan kazaların görüntüleri paylaştı. Kazaların büyük bölümünün sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına uymasıyla kazaların önüne geçilebileceğini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / M. Yücel Durak