Son dakika haberleri! Siirt'teki kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Siirt'teki kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Siirt'teki kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Siirt'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Afetevler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Selin Eldemir (14), tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eldemir'in cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderilecek.

Siirt'te M.C. idaresindeki 38 PR 349 plakalı otomobil, 27 Haziran'da Afetevler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selin Eldemir'e (14) çarpmıştı. Ağır yaralanan Eldemir, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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