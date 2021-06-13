Son dakika haberleri! Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı
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Son dakika haberleri! Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı Siirt'in Pervari ilçene bağlı Köprüçay Köyü'nde, iki yılanın birbirlerine sarılı haldeki dansı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçene bağlı Köprüçay Köyü'nde, iki yılanın birbirlerine sarılı haldeki dansı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pervari ilçesine bağlı Köprüçay Köyü'nde çiftçilik yapan Adnan Yılmaz bahçede 2 yılanın dans ettiğini gördü. Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan yılanları dakikalarca izlediğini kaydeden Yılmaz, hayvanlara zarar vermeden oradan ayrıldığını söyledi.

Son dakika haberleri! Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı
Son dakika haberleri! Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı
Son dakika haberleri! Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı
Son dakika haberleri! Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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