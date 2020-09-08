Son dakika haberleri... Siirt'te yarı olimpik yüzme havuzu açıldı
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Son dakika haberleri... Siirt'te yarı olimpik yüzme havuzu açıldı

Son dakika habere göre Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan yüzme havuzu yeniden açıldı.

Son dakika haberleri... Siirt'te yarı olimpik yüzme havuzu açıldı
08.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:46

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan yüzme havuzu yeniden açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzu, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından çocuk ve gençlerin kullanımına sunuldu.

Tesis sorumlusu Halil Taş, çocuk, genç ve engellilere yönelik açılan kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Pandemi nedeniyle geçen yıl 450 olan kayıt sayısını bu yıl 200 ile sınırlı tuttuklarını belirten Taş, "Normalleşmeyle birlikte açılan yaz spor kurslarına tüm dallarda yoğun bir talep var. 4 antrenör ve 2 can kurtaran eşliğinde haftanın bir günü bakım diğer günlerde ise çocuk, genç ve engellilere yönelik kurs veriliyor. Bakanlığın belirttiği hijyen kuralları dikkate alınarak çalışmaları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Antrenör Hülya Cebe de mart ayından bu yana pandemi nedeniyle kapalı olan yüzme havuzunda tüm tedbirlerin alındığını dile getirerek, "Yaz okulunun açılmasıyla kurslara kısıtlı sayıda öğrenci aldık. Çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de bunaltan sıcaklarda serinleyerek keyif alıyor." ifadesini kullandı.

Antrenör Serkan Yiğiter de yüz yüze eğitimin başlamasıyla kış spor kurslarına geçileceğini söyledi.

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Kaynak: AA

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