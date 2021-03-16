Son dakika haberleri | Siirt'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
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Son dakika haberleri | Siirt'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

16.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:12
Son dakika haberleri | Siirt'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Son dakika haber... SİİRT'te jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

SİİRT'te jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucunun imal ve satışını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 30 gram eroin, 12 gram esrar, 44 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 57 tabanca mermisi, kurusıkı tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ele geçirildi.Jandarmadaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri | Siirt'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
Son dakika haberleri | Siirt'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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