Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, aracın hava filtresinde 159 gram toz esrar, Bahçelievler Mahallesinde bir zanlının üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, Güncel, Haber

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