Son dakika haberleri... Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan bir kişinin üst aramasında poşete sarılı 10,5 gram preslenmiş toz esrar, Kilit-1 uygulama noktasında ise durdurulan bir şüphelide 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

 Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title