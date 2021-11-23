Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Ulus Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada 19 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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