Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Siirt'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Siirt'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Siirt-Kurtalan kara yolu uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 356 gram toz esrar ve 1,25 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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