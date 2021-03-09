Son dakika haberleri... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika haberleri... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

09.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:27
Son dakika haberleri... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberleri: Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 2 ayrı mahallede yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 2 ayrı mahallede yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; kent merkezi Algül ve Bahçelievler Mahallesinde yapılan ikamet aramalarında, toplamda 852 adet extacy hap ve 95 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda 1 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Son dakika haberleri... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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