Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

29.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:29
Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, Batman'dan Kurtalan ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine şüphelileri taşıyan araç fiziki takibe alındı.

Yunuslar mezrasında durdurulan araçtaki aramada 2 kilo 600 gram toz esrar ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, İ.A. ve M.S.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.A. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı, M.S.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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