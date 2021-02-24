Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

24.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:49
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı istihbarı çalışmalar neticesinde Pervari ilçesi Gökbudak köyü bölgesinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi Gökbudak köyü bölgesinde icra edilen Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan 2021-28 operasyonu kapsamında yapılan arazi taraması faaliyeti sonucunda bir adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah ve şarjörü, bir adet AK-47 makineli tüfek ve şarjörü, bir adet 7.62 milimetre çapında tabanca, 71 adet fişek, bir adet savunma el bombası ile birlikte çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli makamlarca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

-İHA-

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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