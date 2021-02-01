Son dakika haberleri: Siirt'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri: Siirt'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

01.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:16
Son dakika haberleri: Siirt'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bir son dakika haberine göre SİİRT'in Kurtalan ilçesine satmak için getirdikleri Orta Çağ dönemine ait 2 tarihi eserle yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesine satmak için getirdikleri Orta Çağ dönemine ait 2 tarihi eserle yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri Kurtalan ilçesine getirerek satacakları bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüphelilerin aracı ilçe girişinde durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait metal Meryem Ana heykeli ile metal kase ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, eserler müzeye teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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