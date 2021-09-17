Son dakika haber: Siirt'te şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Siirt'te şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haber: Siirt'te şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu

Bir son dakika haberine göre Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Siirt Valiliği himayesinde İl Müftülüğü tarafından, aziz şehitler ve ebediyete intikal eden kahraman gaziler için, Mevlid-i Şerif okutuldu.

Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Siirt Valiliği himayesinde İl Müftülüğü tarafından, aziz şehitler ve ebediyete intikal eden kahraman gaziler için, Mevlid-i Şerif okutuldu.

Okunan mevlidi şerif ve ilahilerin ardından hatmi şeriflerin duası İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından yapıldı. Aziz şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dua eden Özdemir, şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değinerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Görevlilerce, Mevlid-i Şerif programını takip eden vatandaşlara, cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu, Siirt Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Aytek, Ahmet Bülbül, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı mevlit programında, müftülük görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunarak, ilahiler seslendirildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. - SİİRT

Son dakika haber: Siirt'te şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu

Son dakika haber: Siirt'te şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EYP'li saldırı sonrası hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Gökhan Çıra Gülşen Kylie Jenner Farah Zeynep Abdullah
Spor Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Siirt'te şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:07:29. #1.12#