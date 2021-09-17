Son dakika haber: Siirt'te şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu

Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Siirt Valiliği himayesinde İl Müftülüğü tarafından, aziz şehitler ve ebediyete intikal eden kahraman gaziler için, Mevlid-i Şerif okutuldu.

Okunan mevlidi şerif ve ilahilerin ardından hatmi şeriflerin duası İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından yapıldı. Aziz şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dua eden Özdemir, şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değinerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Görevlilerce, Mevlid-i Şerif programını takip eden vatandaşlara, cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu, Siirt Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Aytek, Ahmet Bülbül, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı mevlit programında, müftülük görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunarak, ilahiler seslendirildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. - SİİRT