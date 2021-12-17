Son dakika haberleri! Siirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Siirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Siirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Siirt'te düzenlenen sahte içki operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen sahte içki operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içkiye karşı çalışmalarını sürdürda.

Bu kapsamda kent merkezindeki bir tekel bayisinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 şişe içki ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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