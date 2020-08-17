Son dakika haberleri... Siirt'te PCR test sonuçları kişisel sağlık sisteminden öğrenilebilecek

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Siirt'te PCR test sonuçları kişisel sağlık sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

Siirt Aile Hekimleri Derneği'nde yapılan açıklamada, PCR testini yaptırıp hastanede gözlem altına alınmayıp eve gönderilen vatandaşların, test sonuçlarını kişisel sağlık sistemi üzerinden öğrenebileceği belirtildi.

Vatandaşların test sonuçlarını öğrenmek için Aile Sağlığı Merkezlerine veya Aile Hekimliği birimlerine gitmelerinin halk sağlığı açısından büyük bir risk taşıyabileceği belirtilen açıklamada, test sonuçlarının Sağlık Bakanlığının kişisel sağlık sistemi olan enabiz.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri, ayrıca tüm sorular için Kovid-19 Danışma Hattı Alo 184'ü arayabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA