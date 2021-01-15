Son dakika haberleri! Siirt'te ölümlü trafik kazaları yüzde 75 azaldı

Siirt'te 2020 yılında ölümlü trafik kazaları yüzde 75 azaldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, drone destekli kırmızı ışık ve öncelik yaya uygulaması sürüyor.

İl genelinde daha güvenli bir trafik ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla sürekli denetimler yapılıyor.

Alınan tedbirler ve verilen eğitimler neticesinde trafik kurallarına uyma oranlarında artış yaşandı.

Geçen yılın başında yüzde 32,5 olan emniyet kemeri kullanma oranı yıl sonunda yüzde 62.5'e yükseldi, ölümlü trafik kazaları ise yüzde 75 azaldı, Siirt bu oranla Türkiye'de en başarılı 4 il arasına girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz