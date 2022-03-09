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Son dakika haberleri | Siirt'te lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son dakika haberleri | Siirt'te lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

Son dakika haberine göre Siirt'te lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şubesi ekipleri Siirt Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mesleki tanıtım programına katıldı.

Ekipler öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

Mesleki tanım programlarının diğer okullarda da süreceği belirtildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Lise, Güncel, Haberler

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