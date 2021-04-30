Son dakika haberleri! Siirt'te Kovid-19 nedeniyle polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Siirt'te bir polis memuru yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Siirt'te bir polis memuru yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis memuru Mehmet Avağ Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Meslektaşımıza Allahtan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık