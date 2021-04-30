Son dakika haberleri! Siirt'te Kovid-19 nedeniyle polis memuru hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Siirt'te Kovid-19 nedeniyle polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Siirt'te Kovid-19 nedeniyle polis memuru hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Siirt'te bir polis memuru yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Siirt'te bir polis memuru yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis memuru Mehmet Avağ Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Meslektaşımıza Allahtan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Meral Kaplan
Spor Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Siirt'te Kovid-19 nedeniyle polis memuru hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:57:26. #1.14#

title