Son dakika haberleri | Siirt'te iş yeri sahibine saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri | Siirt'te iş yeri sahibine saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te 2 kişinin, girdikleri iş yerinde esnafa sopalı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri | Siirt'te iş yeri sahibine saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
18.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:51

Siirt'te 2 kişinin, girdikleri iş yerinde esnafa sopalı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Aydınlar Caddesi'nde cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, iş yerine gelen ve içerideki müşteriyi dışarıya çıkaran kimliği henüz belirlenemeyen 2 zanlının sopalı saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, iş yerine giren şüpheliler, önce içerideki müşteriyi dışarıya çıkarıyor ardından kısa bir süre cep telefonlarını inceliyor.

Daha sonra ceketin altından çıkardıkları sopalarla o sırada çay içen Ay'a saldıran şüpheliler, olayı görenlerin içeriye girerek müdahale etmesinin ardından bu sefer de vitrine zarar vererek olay yerinden uzaklaşıyor.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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