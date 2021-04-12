Son dakika haberleri! Siirt'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ramazana yönelik bazı kararlar alındı
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Son dakika haberleri! Siirt'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ramazana yönelik bazı kararlar alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Siirt'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ramazana yönelik bazı kararlar alındı

Bir son dakika haberine göre Siirt'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ramazana yönelik bazı kararlar alındı.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
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Siirt'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ramazana yönelik bazı kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, ramazan ayı boyunca iftar çadırı, sahur programları gibi kalabalık grupları bir araya getirecek her türlü etkinliğe müsade edilmeyeceği, evlerde iftar ve sahurda misafir kabul edilmemesi için de farkındalığı artıran faaliyetler yapılacağı belirtildi.

Ramazan boyunca teravih namazlarının evde kılınmasına, iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretim de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. Türbe ve mezarlık ziyaretlerinde yaşanabilecek kalabalığın oluşturacağı riske ilgili birimlerce fiziki mesafe için gerekli önlemler alınacak. Trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftara en az 3 saat öncesinden belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak. Fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimler artırılacak. Valilik ve ilgili kurumlar ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesine azami gayret gösterecek. Dinamik denetimlere aralıksız devam edilecek. Alınan kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari ceza uygulanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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