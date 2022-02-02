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Son dakika haberleri: Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son dakika haberleri: Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde hırsızlık suçundan aranan R.İ ve Yeni Mahallede bir iş yerinde hırsızlık olayını araştıran ekiplerin güvelik kamerası incelemesi sonucu olayın şüphelisi B.E. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden B.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıya serbest bırakıldı.

R.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haber

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